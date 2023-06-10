Москвичам рассказали о работе павильона «Макет Москвы» в праздничные выходные
В период с 10 по 12 июня павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ будет открыт с 10:00 до 20:00. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
— Макет представляет собой точную копию центральной части столицы. Здесь можно увидеть тысячи городских объектов в масштабе один к 400. Все здания выполнены из тонкого полистирола, а такие детали, как купола и скульптуры, изготовлены с помощью технологии 3D-моделирования, — сказал он.
Мероприятия будут проводиться каждые полчаса. 13 июля павильон закроют на техническое обслуживание, передает официальный сайт мэра Москвы.
Свыше 100 мероприятий запланировали в столице на День России. К примеру, в музее-заповеднике «Коломенское» состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Россия», а в парке «Зарядье» стартует киномарафон «Они сражались за Родину» от «Москино».
В понедельник, 12 июня, в Москве отметят государственный праздник — День России. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные события грядущих выходных.