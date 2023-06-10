Москвичам рассказали о работе павильона «Макет Москвы» в праздничные выходные

— Макет представляет собой точную копию центральной части столицы. Здесь можно увидеть тысячи городских объектов в масштабе один к 400. Все здания выполнены из тонкого полистирола, а такие детали, как купола и скульптуры, изготовлены с помощью технологии 3D-моделирования, — сказал он.