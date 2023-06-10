$82.64+0.5589.01+0.97

Москвичам рассказали о работе павильона «Макет Москвы» в праздничные выходные

В период с 10 по 12 июня павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ будет открыт с 10:00 до 20:00. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Москвичам рассказали о работе павильона «Макет Москвы» в праздничные выходные
© Вечерняя Москва

— Макет представляет собой точную копию центральной части столицы. Здесь можно увидеть тысячи городских объектов в масштабе один к 400. Все здания выполнены из тонкого полистирола, а такие детали, как купола и скульптуры, изготовлены с помощью технологии 3D-моделирования, — сказал он.

Мероприятия будут проводиться каждые полчаса. 13 июля павильон закроют на техническое обслуживание, передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 100 мероприятий запланировали в столице на День России. К примеру, в музее-заповеднике «Коломенское» состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Россия», а в парке «Зарядье» стартует киномарафон «Они сражались за Родину» от «Москино».

В понедельник, 12 июня, в Москве отметят государственный праздник — День России. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные события грядущих выходных.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители