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День России отметят в Московском городском морском центре имени Петра Великого

В Московском городском морском центре имени Петра Великого отметят День России. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

День России отметят в Московском городском морском центре имени Петра Великого
© Вечерняя Москва

— Столичные школьники получают в морском центре имени Петра Великого различные навыки и умения, узнают историю русского флота и участвуют в работе клуба юных морских пехотинцев имени Героя России Андрея Днепровского и клуба юных моряков имени Героя России Константина Сомова, — сказал он.

В программе — мастер-классы по управлению весельной шлюпкой, соревнования судомоделистов, спортивные и творческие конкурсы. Они пройдут в период с 10 по 12 июня, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в период с 10 по 12 июня павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ будет открыт с 10:00 до 20:00. Мероприятия будут проводиться каждые полчаса. 13 июля павильон закроют на техническое обслуживание.

Свыше 100 мероприятий запланировали в столице на День России. К примеру, в музее-заповеднике «Коломенское» состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Россия».

В понедельник, 12 июня, в Москве отметят государственный праздник — День России. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные события грядущих выходных.

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