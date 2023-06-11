В 257 жилых домах в СВАО в этом году пройдет капитальный ремонт

Специалисты обновят фасады, кровлю, а также заменят инженерные системы.

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В 2023 году в Северо-Восточном административном округе Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда отремонтируют 257 многоквартирных домов. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

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Самое высокое здание, которое приведут в порядок, расположено в районе Бибирево (Алтуфьевское шоссе, дом 96). В доме 22 этажа и семь подъездов. Его построили в 1984 году по типовому проекту. Также у этого здания самая большая площадь фасада (24 691 квадратный метр) среди домов на северо-востоке столицы, где в этом году пройдут работы.

Специалисты отремонтируют фасад, крышу, подъезды и внутридомовые коммуникации. На крыше заменят кровельный настил: обновят стяжку, восстановят уклон кровли и в два этапа уложат мягкое кровельное покрытие.

Самое старое и небольшое здание, в котором пройдет капремонт, находится в Ростокине. Жилой трехэтажный дом на улице Бажова (дом 11, корпус 1) выполнен в неоклассическом стиле. Здание возвели в 1950 году по индивидуальному проекту. Его фасады имеют сложную пластику и украшены декоративными элементами. На главном фасаде симметрично располагаются три входные группы, выделенные на уровне первого и третьего этажей портиками, а крыши они подчеркиваются большими фронтонами. Окна первого этажа выделяют сандрики. По периметру дома располагается массивный венчающий карниз. Специалисты приведут в порядок фасад, особое внимание уделят восстановлению архитектурного декора дома. Лепные элементы тщательно промоют от накопившихся загрязнений, а при необходимости дофрагментуют. Использовать будут исключительно современные отечественные материалы.

Среди зданий, которые приведут в порядок, самое протяженное — дом 24 на Алтуфьевском шоссе в районе Отрадное. Его построили в 1975 году по типовому проекту; в нем 12 подъездов. Специалисты обновят фасад.

В Лосиноостровском районе на улице Таймырской (дом 8, корпус 1) располагается миниатюрный дом с самой малой площадью фасада. Она составляет всего 1629 квадратных метров. Кирпичное здание возвели в 1960 году по индивидуальному проекту. В нем всего четыре этажа, два подъезда и 24 квартиры.

В рамках капитального ремонта отремонтируют фасад дома и заменят внутренние инженерные системы. Для удобства жителей работы проводят в несколько этапов. На первом этапе специалисты промыли фасады, нанесли антигрибковую защиту, а также восстановили разрушенные слои кирпичной кладки. На следующем этапе подготовленную поверхность гидрофобизируют, также обновят цокольную часть здания. Помимо этого, сделают новую отмостку, приведут в порядок балконы, отремонтируют откосы и заменят отливы.