Летние читальни открылись в парках Москвы

В московских парках открылись летние читальни. Об этом в субботу, 10 июня, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

— В них можно оформить читательский билет, найти интересную книгу на стеллажах буккроссинга, принять участие в мастер-классах и прослушать лекции. Мероприятия подойдут детям и взрослым, — говорится в сообщении.

Так, читальни находятся в усадьбе Воронцово, в Измайловском парке, в парке «Красная Пресня», в музее-заповеднике «Царицыно», в парке 50-летия Октября и во многих других, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе начался очередной этап проекта «Списанные книги». Горожане, благотворительные фонды, некоммерческие и общественные организации могут забрать из библиотек списанные издания, в том числе периодику.