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В Москве завершился Книжный фестиваль «Красная площадь»

В Москве завершился IX Книжный фестиваль «Красная площадь», который проходил со 2 по 6 июня. Гостями мероприятия стали более 200 тысяч человек, участие в нем приняли более 400 издательств из 56 регионов России и Белоруссии. В этом году впервые в фестивале участвовали Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая Народные Республики.

В Москве завершился Книжный фестиваль «Красная площадь»
© NEWS.ru

Посетители пополнили свои домашние библиотеки на более чем 100 тысяч книжных новинок. Познакомиться с фестивалем можно было онлайн: такой возможностью воспользовались жители разных уголков России и иностранцы, в частности из Казахстана, Украины, США, Германии, Узбекистана и Франции. Заместитель председателя оргкомитета Владимир Григорьев подчеркнул, что в следующем году мероприятие будет посвящено поэту Александру Пушкину.

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Мы постарались сделать все возможное, чтобы познакомить гостей фестиваля с многообразием национальной книжной культуры, чтобы им понравились книги, спектакли, музыкальные коллективы. Мы уже начинаем готовиться к Книжному фестивалю «Красная площадь» 2024 года и будем рады видеть всех наших партнеров и гостей в самом сердце столицы. В следующем году фестивалю исполнится 10 лет, а также мы отметим юбилей Александра Сергеевича Пушкина — 225 лет. Великое русское слово, великий русский поэт, создатель современного русского языка, обязательно прозвучит на всех площадках, — пояснил Григорьев.

В рамках фестиваля состоялись встречи с известными писателями и поэтами, такими как Захар Прилепин, Алексей Варламов, Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова и Анна Матвеева. Среди звездных гостей оказались Светлана Крючкова, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Алексей Гориболь, Тереза Дурова, Гоша Куценко, Марина Брусникина и Екатерина Гусева. Посетители также смогли принять участие в благотворительной акции «Подари ребенку книгу», в рамках которой удалось пополнить библиотеки Белгородской, Курской и Брянской областей. Всего прошло более 500 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных представлений. Народная артистка РСФСР, актриса БДТ им. Товстоногова Светлана Крючкова прочла произведения поэтессы Анны Ахматовой. Она отметила, что такие мероприятия обязательно должны проводиться и дальше.

Традиционно во время книжного фестиваля были подведены итоги и вручены награды победителям российских конкурсов чтецов и литературных премий. Звездное жюри, представленное актерами Дмитрием Дюжевым, Игорем Скрапко, детским автором Тамарой Крюковой, писателем-фантастом Дмитрием Емцом, деканом актерского факультета ГИТИС Тарасом Белоусовым и режиссером Елизаветой Шмаковой, выбрало трех финалистов конкурса «Живая классика».

На главной сцене фестиваля МХТ им. А. П. Чехова и Школа-студия МХАТ представили программу «Наш Высоцкий. Круг чтения», приуроченную к 85-летию советского поэта, актёра, автора и исполнителя песен. Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы» представил программу «Чехов и Чайковский». Кроме того, в рамках фестиваля прошли юбилейный памятный концерт к 100-летию со дня рождения Вадима Коростелева, концерт-трибьют памяти Тихона Хренникова Академического большого концертного оркестра имени Юрия Васильевича Силантьева, круглый стол, посвященный 90-летию Бориса Стругацкого, дискуссия «Неисчерпаемый Островский: к 200-летию основоположника русского национального театра» и музыкально-поэтическая программа к 240-летию Василия Жуковского.

Кроме того, на площадке «Красной площади» прошел ставший ежегодным Тотальный диктант. Автор текста этого года Василий Авченко подготовил специальный текст для фестиваля «Язык по-капитански». Праздник завершился посвящением всех мероприятий памяти Пушкина.

Главным событием деловой программы стало представление Антологии литературы народов стран СНГ. Это должно дать новый толчок к культурной интеграции между дружественными странами. Все произведения антологии были переведены на русский язык. Председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов отметил, что в будущем планируется укрепить сотрудничество между странами.

Мы планируем провести большую серьезную встречу писателей и издателей стран СНГ в будущем году. Будем работать на сближение и на то, чтобы друг друга видеть и слышать, — заявил он.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин ранее в рамках фестиваля заявил, что в России сейчас необходимо менять экономику, а также создавать и воссоздавать промышленную политику, что президент страны Владимир Путин прекрасно понимает. По его словам, глава государства вынужден взять на себя все рычаги управления страной, а те вопросы, которыми должно заниматься правительство РФ, сейчас решает президент.

Новости Москвы, Юрий Силантьев, Тарас Белоусов, Василий Авченко, Тихон Хренников, Марина Брусникина, Анна Матвеева, Светлана Крючкова, Алексей Варламов, Тереза Дурова, Василий Жуковский, Тамара Крюкова, Алексей Гориболь, Борис Стругацкий, Сергей Степашин, Дарья Донцова, Сергей Шаргунов, Екатерина Гусева, Сергей Лукьяненко, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко, Захар Прилепин, Юрий Башмет, Владимир Григорьев, Анна Ахматова, Владимир Путин, Константин Хабенский, Правительство РФ
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