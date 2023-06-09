Городские службы переведены на круглосуточный режим работы

С 9 по 12 июня городские службы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© mos.ru

«В преддверии Дня России все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда», — отметил Петр Бирюков.

На дежурство заступили 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.

Также усилен контроль над работой инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице имеется необходимый резерв мощности, что позволяет обеспечивать бесперебойное и качественное ресурсоснабжение потребителей.