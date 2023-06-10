Москвичам рассказали о графике работы соцучреждений в период праздничных выходных

В праздничные и выходные дни, приуроченные к празднованию Дня России, ряд социальных учреждений Москвы перейдет на особый график работы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Мы стараемся делать всё для удобства москвичей и беспрерывного оказания услуг. В период грядущих праздничных выходных все жизненно необходимые сервисы и организации, такие как поликлиники, надомное соцобслуживание, учреждения социальной помощи продолжат свою работу. Однако некоторые из них перейдут на особый график. К примеру, центры московского долголетия и социальной адаптации продолжат работать в обычном режиме, а центры госуслуг не будут работать только один день", - сообщила вице-мэр.

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Учреждения здравоохранения

В праздники медицинские учреждения продолжат свою работу в особом режиме. Поликлиники будут принимать взрослых пациентов 10 июня с 9:00 до 18:00, 11 и 12 июня - с 9:00 до 16:00. Отделения помощи на дому, кабинеты ОРВИ, травматологические пункты будут открыты в часы работы поликлиник. Прежний режим работы сохранят центр телемедицины, круглосуточные травмпункты и молочно-раздаточные пункты.

Детские поликлиники будут открыты 10 июня с 9:00 до 15:00. При этом 11 и 12 июня с 9:00 до 15:00 специалисты будут оказывать медицинскую помощь детям на дому. Во все праздничные выходные дни будут работать кабинеты ОРВИ - с 9:00 до 15:00 и травматологические отделения детских поликлиник - 8:00 до 22:00.

Женские консультации будут работать 10 июня с 9:00 до 15:00, а на базе одной из женских консультаций административного округа с 9:00 до 18:00. 11 и 12 июня прием будет вестись на базе одной из женских консультаций административного округа с 9:00 до 16:00.

По особому графику будут работать дежурные аптечные пункты и обособленные аптеки.

Центры госуслуг

Выходным в работе центров госуслуг станет только 12 июня. В остальные дни график работы останется прежним: районные офисы - с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.

Учреждения службы занятости и социальной защиты

Территориальные центры социального обслуживания в праздничные дни продолжат оказывать надомные услуги для москвичей. Центры московского долголетия, центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки, его филиалы и круглосуточная мобильная служба "Социальный патруль" также будут работать в обычном режиме.

С 10 по 12 июня не будут принимать посетителей центры занятости "Моя работа", "Моя карьера" и учебный центр "Профессионал". Выходными эти дни станут и для семейных центров. При этом в случае необходимости экстренной социальной или психологической помощи, можно обращаться на круглосуточную горячую линию по номеру "051".

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей не работает 12 июня. В остальные дни центр будет оказывать помощь по обычному графику - со вторника по воскресенья с 9:00 до 21:00.

Главархив

12 июня - станет выходным днем для столичного Главархива. Но уже на следующий день работа восстановится по стандартному графику - с 12.00 до 20.00.

Ветеринарные клиники

Все государственные ветеринарные клиники города продолжат работу в обычном режиме. Найти ближайшую лечебницу и ознакомиться со списком услуг можно на одной из страниц спецпроекта Комитета ветеринарии "Как стать суперхозяином".

ЗАГС

10 июня торжественные церемонии будут проходить по обычному графику во дворцах бракосочетания и на выездных площадках. 11 июня будут работать Кутузовский и Шипиловский Дворцы бракосочетания, а также дворцы № 1, № 4 и "Южное Бутово". В День России пары смогут пожениться во дворцах бракосочетания № 1 и № 4. Они перейдут на обычный график работы на следующий день. Остальные дворцы бракосочетания вернутся к привычному режиму работы с 14 июня. Подать заявление о заключении брака можно онлайн на портале государственных услуг или mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей.