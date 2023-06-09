Экстренное предупреждение об опасной погоде в столице выпустило ГУ МЧС по Москве. Ведомство предупредило о ливнях с грозой и градом.

«В период с 16:00 до 22:00 пятницы, 9 июня, в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В МЧС порекомендовали автовладельцам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений, а также парковать авто вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.