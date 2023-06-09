Стал известен график работы соцучреждений Москвы в праздничные выходные

В период с 10 по 12 июня ряд социальных учреждений Москвы перейдет на особый график работы. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы стараемся делать все для удобства москвичей и беспрерывного оказания услуг. В период грядущих праздничных выходных все жизненно необходимые сервисы и организации, такие как поликлиники, надомное соцобслуживание, учреждения социальной помощи, продолжат свою работу, — сказала она.

В частности, поликлиники будут принимать взрослых пациентов 10 июня с 09:00 до 18:00, 11 и 12 июня — с 09:00 до 16:00. Отделения помощи на дому, кабинеты ОРВИ, травматологические пункты будут открыты в часы работы поликлиник.

Центры госуслуг не будут работать только 12 июня, в остальные дни районные офисы работают с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. Центры занятости «Моя работа», «Моя карьера» и учебный центр «Профессионал» с 10 по 12 июня не будут принимать посетителей, передает агентство городских новостей «Москва».