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В Московском зоопарке появились на свет птенцы черных лебедей

Черные лебеди в Московском зоопарке обзавелись потомством, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного зоосада.

В Московском зоопарке появились на свет птенцы черных лебедей
© РИА Новости

"В середине мая у пары черных лебедей появились два птенца. Первую неделю жизни они провели на спинах родителей. Маленькие лебедята вначале покрыты очень тонким темно-серым пухом, который быстро промокает. Поэтому после появления на свет они забираются на родителей", - говорится в распространенном сообщении.

Как добавили в пресс-службе, птенцов сейчас кормят родители почти тем же, что едят сами: специальный комбикорм, тертые овощи, салат. Отмечается, что обычно черные лебеди живут на Большом пруду, но когда у них появляется потомство, семейство отселяют в отдельные вольеры. Увидеть птенцов можно на старой территории зоопарка в вольерном комплексе "Ручеек", так как там всегда в доступе чистая проточная вода.

"Сейчас птенцы уже плавают самостоятельно, но предпочитают держаться неподалеку от родителей. Их пол неизвестен - и не будет известен еще долго. Сотрудники не трогают их, чтобы не волновать птенцов и родителей", - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-служба.

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