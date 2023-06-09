В Московском зоопарке появились на свет птенцы черных лебедей

"В середине мая у пары черных лебедей появились два птенца. Первую неделю жизни они провели на спинах родителей. Маленькие лебедята вначале покрыты очень тонким темно-серым пухом, который быстро промокает. Поэтому после появления на свет они забираются на родителей", - говорится в распространенном сообщении.

Как добавили в пресс-службе, птенцов сейчас кормят родители почти тем же, что едят сами: специальный комбикорм, тертые овощи, салат. Отмечается, что обычно черные лебеди живут на Большом пруду, но когда у них появляется потомство, семейство отселяют в отдельные вольеры. Увидеть птенцов можно на старой территории зоопарка в вольерном комплексе "Ручеек", так как там всегда в доступе чистая проточная вода.