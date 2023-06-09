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Роспотребнадзор: Девять пляжей в Москве уже готовы к купальному сезону

Девять из 12 пляжей в Москве готовы к открытию купального сезона, в течение лета откроются еще 38 зон отдыха без купания. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Девять пляжей в Москве уже готовы к купальному сезону
© РИА Новости

«К приемке в 2023 году предъявлено 12 зон отдыха с купанием. По состоянию на 1 июня приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей девять зон отдыха с купанием. Летом 2023 года откроется и 38 зон отдыха без купания. Такие зоны отдыха имеют пляжную полосу, где можно принимать солнечные ванны», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что специалисты отобрали 239 проб воды и провели около 2 тыс. исследований, а также 249 проб песка (более 1,5 тыс. исследований) на пляжных участках, детских и спортивных площадках зон отдыха.

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