Девять пляжей в Москве уже готовы к купальному сезону

«К приемке в 2023 году предъявлено 12 зон отдыха с купанием. По состоянию на 1 июня приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей девять зон отдыха с купанием. Летом 2023 года откроется и 38 зон отдыха без купания. Такие зоны отдыха имеют пляжную полосу, где можно принимать солнечные ванны», - говорится в сообщении.