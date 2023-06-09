Москвичи весной получили почти 45 «лишних» солнечных часов

«Весна 2023 года в Москве оказалась щедрой на солнце. По данным обсерватории МГУ, за сезон солнце светило 607 часов, при норме в 563. Значительный вклад в число часов солнечного сияния внес апрель, в течение которого солнце светило почти в полтора раза больше нормы. В мае солнце в Москве светило 265 часов, почти норма», - написала Позднякова.