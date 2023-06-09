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Движение в районе стадиона «Лужники» перекроют 11 июня из-за финала Кубка России по футболу

Движение в районе стадиона «Лужники» временно закроют 11 июня из-за финала Кубка России по футболу, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение в районе стадиона «Лужники» перекроют 11 июня
© РИА Новости

«11 июня в связи с проведением Кубка России по футболу будет временно закрыто движение в районе стадиона «Лужники», - говорится в сообщении.

Как уточняется, движение будет закрыто: с 8:00 до окончания мероприятия на съезде с ул. Хамовнический Вал на ул. Доватора; с 19:30 до окончания мероприятия на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкая, 3-я Фрунзенская, а также в Проектируемом проезде №2309, в пер. Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от пер. Хользунова до Комсомольского проспекта.

Добавляется, что в местах ограничений 10 июня с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка.

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