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Куда в Москве сходить в День России

Столичные парки подготовили праздничную программу, посвященную Дню России. Мероприятия пройдут 12 июня.

Куда в Москве сходить в День России
© Российская Газета

Например, в парке Горького на Пушкинской набережной в полдень начнется фестиваль "Блогеры России", где выступят молодые артисты и блогеры. В 14:00 в ажурной беседке стартует симфонический концерт студентов Московского государственного института музыки имени Шнитке.

Гостей музея-заповедника "Коломенское" с 12:00 ждут музыкальные выступления и творческие мастер-классы. На сценах, которые установят у дворца Алексея Михайловича и недалеко от Ярмарочной площади, выступят Московский государственный театр кукол "Жар-птица", оркестр "Мастера России", театр танца "Гжель" и другие. Также в парке обустроят зону настольных игр. В Измайловском парке, "Ангарских прудах" и саду имени Баумана запланированы концерты.

В "Музеоне" состоится фестиваль национальностей. Студенты и молодые коллективы представят народные музыкальные и хореографические композиции. Гости смогут пообщаться со студентами из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, узнать больше об их обычаях и языке.

Подробнее о программе праздничных мероприятий можно узнать на mos.ru.

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