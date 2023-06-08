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Зафиксированы случаи укусов клещей в столичных парках

В московских парках зафиксировали случаи присасывания клещей. Об этом в четверг, 8 июня, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Москве.

Зафиксированы случаи укусов клещей в столичных парках
© Вечерняя Москва

— За 23-ю неделю текущего года в медицинские организации Москвы обращались москвичи, укусы клещами которых произошли в основном при выезде на территорию Московской области, — говорится в сообщении.

В список парков, где были зарегистрированы пострадавшие, попали Сокольники, Битцевский лес, Измайловский, а также лесопарки «Лосиный остров» и «Серебряный бор». При выявлении паукообразных на территориях сразу проводят все необходимые акарицидные обработки.

Эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем. В ходе проверок заболеваний энцефалитом и боррелиозом среди пострадавших обнаружено не было, пишет сайт ведомства.

Сколько времени будет продолжаться клещевой сезон и как обезопасить себя от укуса насекомых, рассказал кандидат медицинских наук Валентин Короткий.

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