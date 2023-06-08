Москвичи и туристы приобрели полмиллиона блюд на площадках фестиваля "Рыбная неделя"

В рамках фестиваля "Рыбная неделя" москвичи и туристы приобрели полмиллиона блюд. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

© портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Гости фестиваля заказали полмиллиона блюд. Им предлагали рыбу и морепродукты из разных регионов России – Мурманска, Архангельска, Астрахани, Якутии, Дальнего Востока", – цитирует ее пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

На фестивале продавцы реализовали более 230 тонн рыбы, в том числе 40 тонн охлажденной, 65 тонн замороженной, 48 тонн копченой, 38 тонн сельди и более 42 тысяч упаковок консервов. Самыми популярными позициями стали корюшка, камбала, треска, зубатка, гребешки и мидии.

Для гостей фестивальных площадок организовали 141 кулинарный мастер-класс, около 650 творческих занятий, 307 выступлений музыкантов и других мероприятий. Помимо этого, две тысячи человек приняли участие в заплывах на сап-бордах по Москве-реке, а также турнире по рыбной ловле на открытой воде.

Фестиваль прошел в столице с 26 мая по 4 июня. Он завершился приготовлением 100 литров ухи.