МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Подмосковье

МЧС РФ выпустило экстренное предупреждение о грозах и шквалистом ветре в Подмосковье
Главное управление МЧС России по Московской области выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Подмосковье. В нем ведомство сообщает о надвигающихся на регион грозах, ливнях и сильном ветре до 15 метров в секунду.
МЧС призывает жителей Подмосковья вечером в четверг, 8 июля, по возможности оставаться дома или в укрытии. Автовладельцев просят не парковать машины под деревьями.
Ранее синоптики пообещали москвичам возвращение жары к 17 июня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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