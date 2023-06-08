Сотрудники проекта «Московское долголетие» отпразднуют День соцработника

8 июня в России отмечают День социального работника. В этот день поздравления принимают и около 1,5 тысячи сотрудников «Московского долголетия». Они первые встречают представителей старшего поколения в проекте. Обратиться к ним можно по всем вопросам, касающимся занятий «Московского долголетия».

© Департамент труда социальной защиты населения города Москвы

В каждом районе столицы есть отделы долголетия, которые расположены в территориальных центрах социального обслуживания. Здесь москвичам старшего поколения помогут подобрать занятия по интересам и расскажут обо всех возможностях, которые открыты для старшего поколения в городе.

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В этом году «Московское долголетие» отметило первый юбилей — пять лет. За это время проект стал неотъемлемой частью жизни не только для москвичей старшего поколения, но и для сотрудников. На данный момент около 30% специалистов работают в проекте со времен его пилотного запуска. Как и участники проекта, они разрушают стереотипы, например, что социальный работник — это исключительно женская специальность, которая не интересна молодым специалистам. В проекте «Московское долголетие» работает более 400 сотрудников в возрасте до 35 лет.

Например, 30-летний Виктор Голованов пришел работать в социальную сферу в 2019 году. По признанию молодого человека, это было взвешенное решение. В проект «Московское долголетие» устраивался целенаправленно, а перед трудоустройством прошел профессиональную переподготовку по направлению «Социальная работа».

— За четыре года работы у меня полностью изменилось отношение к возрасту. Участники проекта вдохновляют и вселяют в нас радость за наше собственное будущее, ведь мы теперь точно знаем, что после завершения трудовой деятельности жизнь начинает играть новыми красками, — говорит Виктор.

В период пандемии Виктор стал социальным помощником. Вместе с коллегами он оказывал поддержку пожилым людям, находящимся на самоизоляции: приносил продукты, лекарства, помогал подключаться к онлайн-занятиям «Московского долголетия», выгуливал домашних животных, принимал заявки от горожан по телефону.

Всего в период пандемии почти 50% сотрудников проекта выполняли общегородские задачи, работая в кол-центрах, пунктах вакцинации, временных госпиталях.

В проекте уделяется больше внимание профессиональному развитию сотрудников. С 2021 по 2023 год на базе Института дополнительного профессионального образования около 1,3 тысячи специалистов проекта прошли обучение по развитию профессиональных компетенций. Программа была специально создана для всех направлений работы отделов долголетия — от руководителей до специалистов.

Елена Аллямова работает в территориальном центре социального обслуживания «Бутово» уже 14 лет, из них пять — в проекте «Московское долголетие». В социальную сферу, по ее словам, она попала благодаря старшей сестре и ни дня не пожалела о своем выборе.

— После школы училась в институте по специальности «Менеджмент организаций» и хотела связать жизнь с работой в банке, но быстро поняла, что это не мое. Получив диплом, пришла на работу не в коммерческую фирму, а в социальную сферу. На этот шаг меня уговорила сестра, сейчас мы работаем вместе в соседних районах. Благодаря работе все больше убеждаюсь и рассказываю дочке, что помощь людям — это не обязательно впечатляющие поступки. Помощь может быть в мелочах жизни — ободряющее слово, неожиданный звонок или даже улыбка. Я люблю то, что делаю, и для меня важно, что могу быть полезной, — говорит Елена Аллямова.

Проект «Московское долголетие» стартовал 1 марта 2018 года. За пять лет он стал неотъемлемой частью жизни города и объединил более полумиллиона москвичей старшего поколения. Сейчас для москвичей старшего поколения открыто 13 тысяч групп почти по 40 направлениям активностей. Занятия в них проводят профессиональные преподаватели.