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Москвичам назвали даты начала купального сезона

Начало купального сезона в 20-х числах июня спрогнозировал в личном Telegram-канале руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

Москвичам назвали даты начала купального сезона
© globallookpress.com

«Выскажу смелое предположение, что в Подмосковье купальный сезон откроется в начале двадцатых чисел июня. Правда, головой ручаться за такой прогноз не буду», — написал синоптик.

По словам Шувалова, после недели теплой и даже жаркой погоды вода в водоемах прогреется до плюс 20 градусов.

Ранее москвичам назвали дату возвращения жары.

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