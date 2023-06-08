Москвичам назвали даты начала купального сезона
Начало купального сезона в 20-х числах июня спрогнозировал в личном Telegram-канале руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.
«Выскажу смелое предположение, что в Подмосковье купальный сезон откроется в начале двадцатых чисел июня. Правда, головой ручаться за такой прогноз не буду», — написал синоптик.
По словам Шувалова, после недели теплой и даже жаркой погоды вода в водоемах прогреется до плюс 20 градусов.
Ранее москвичам назвали дату возвращения жары.
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