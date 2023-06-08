Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам в преддверии Дня России

«Страна проходит через испытания, которые наши поколения просто не знали. И, конечно, мы должны сделать все, чтобы наши ребята на фронте ни в чем не нуждались, были всем обеспечены, чувствовали нашу поддержку. И, конечно, экономика нашей страны, нашего города должна преодолевать все те санкции, по сути дела - санкционную войну, которая нам объявлена, поддерживать социальное благополучие. Не только преодолевать, но и продолжать реализовывать все намеченные планы», - подчеркнул он.