Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам в преддверии Дня России
Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня России вручил государственные награды и награды города ряду жителей столицы. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Поздравляю с заслуженными наградами и наступающим Днем России. Наша страна во все века привыкла к большим испытаниям, проходила через войны, революции, огромное количество проблем, которые приходилось преодолевать, и, в конечном счете, наши предки, наши деды, прадеды вышли победителями. Сегодня наш черед», - сказал Собянин.
По словам мэра, России проходит через испытания, и их необходимо преодолевать, необходимо поддерживать социальное и экономическое благополучие.
«Страна проходит через испытания, которые наши поколения просто не знали. И, конечно, мы должны сделать все, чтобы наши ребята на фронте ни в чем не нуждались, были всем обеспечены, чувствовали нашу поддержку. И, конечно, экономика нашей страны, нашего города должна преодолевать все те санкции, по сути дела - санкционную войну, которая нам объявлена, поддерживать социальное благополучие. Не только преодолевать, но и продолжать реализовывать все намеченные планы», - подчеркнул он.
Мэр отметил, что Москва и страна в целом достойно справляются со всеми сложностями.
«Во многом благодаря мерам поддержки, политики, проводимой президентом, правительством России, и, в первую очередь, благодаря вам - тем, которые находятся в этом зале; москвичам, благодаря их характеру, трудолюбию, таланту. И я уверен, что мы преодолеем все эти сложности и победим», - добавил Собянин.
Среди наград, врученных мэром, орден Дружбы. Его удостоены первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями, председатель совета директоров международного центра безопасности «Миротворец» Михаил Аничкин и митрополит Воскресенский Дионисий.
Также ряд москвичей отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетной грамотой и благодарностью президента РФ. Группа медицинских работников награждена медалью Луки Крымского.
Кроме того, москвичам присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный работник здравоохранения РФ», «Заслуженный строитель РФ», «Заслуженный работник физической культуры РФ».
Народная артистка России, ведущий мастер сцены Государственного академического театра имени Моссовета Ольга Остроумова удостоена почетного звания «Почетный деятель искусств города Москвы».
Группе москвичей мэр вручил знаки отличия «За безупречную службу Москве» L, «За безупречную службу Москве» ХL, «За безупречную службу Москве» ХХХ.
Также профессиональные достижения горожан были отмечены званиями «Почетный работник транспорта Москвы», «Заслуженный учитель Москвы» и «Заслуженный врач Москвы».