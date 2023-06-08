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Песков: Путин высоко оценивает работу мэра Москвы

Президент России Владимир Путин высоко оценивает результаты работы мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: Путин высоко оценивает работу мэра Москвы
© РИА Новости

«Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Конечно, поддержка президента здесь очевидна», - сказал Песков.

Ранее «Известия» сообщали, что в Москве началась избирательная кампания по выборам мэра.

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