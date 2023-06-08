Песков: Путин высоко оценивает работу мэра Москвы
Президент России Владимир Путин высоко оценивает результаты работы мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Конечно, поддержка президента здесь очевидна», - сказал Песков.
Ранее «Известия» сообщали, что в Москве началась избирательная кампания по выборам мэра.
Агентство «Москва»: главные новости