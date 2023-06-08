Зеленый амфитеатр открылся около станции метро "Таганская" в Москве

"Москва становится все более открытой для своих жителей и новым трендом становится доступность ранее закрытых заводских и офисных пространств, что активно формирует новый облик столицы. В мае 2023 года в Таганском районе на улице Большие Каменщики, строение 9 появился настоящий оазис посреди города - зеленый амфитеатр "Пангея". <...> В тени сохраненных проектом деревьев, можно не только выпить кофе, но и поработать: в амфитеатре действует зона бесплатного Wi-Fi. Живые изгороди, цветники и деревья - все это делает зеленый амфитеатр площадью 420 кв. м тихим природным уголком в самом центре мегаполиса", - значится в сообщении.