Синоптик объяснила временное отсутствие комаров в Москве

До конца июня в Московском регионе не ожидается нашествия комаров. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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"Май выдался, мягко говоря, прохладным с дефицитом осадков. Для комаров совсем не подходящие условия для размножения. Стоит ли нам ожидать их нашествие в июне? Вряд ли", – написала синоптик в своем телеграм-канале.

Позднякова пояснила, что в столичном регионе до 20 июня будет не жарко и достаточно сухо. Такие погодные условия, по ее словам, некомфортны для комаров. Помимо этого, с момента установления благоприятных для насекомых условий им требуется еще 7–15 дней для появления потомства.

Чтобы избежать укусов комаров, специалист рекомендовала больше двигаться и гулять в ветреную погоду. При скорости ветра более 10 километров в час насекомые неопасны, заверила Позднякова.