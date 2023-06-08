Началось благоустройство территории возле ТПУ «Тимирязевская»
Специалисты комплекса городского хозяйства столицы начали благоустраивать территорию возле ТПУ «Тимирязевская», основные работы планируется завершить к сентябрю 2023 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Главная задача - сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей. В рамках проекта обновим ул. Академика Лисицына, внутриквартальный проезд от Дмитровского шоссе до ул. Ивановская, отрезок Дмитровского шоссе и участок ул. Яблочкова», - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что на месте работ для горожан организованы безопасные проходы. В настоящее время специалисты прокладывают кабельную канализацию, в которую уберут воздушные линии. Также запланировано обустройство дополнительной ливневки.
«В рамках проекта появится несколько удобных пешеходных маршрутов, в частности от парка «Дубки» к детской школе искусств и ТПУ, организуем зону для тихого отдыха с лавочками и городскими качелями между ТЦ «Тимирязевский» и жилым домом по ул. Яблочкова. Установим энергоэффективные фонари и опоры контрастного освещения на пешеходных переходах, обустроим более 300 парковочных мест, отремонтируем существующие детские площадки и сделаем новые. На финальном этапе высадим зеленые насаждения, чтобы создать буферную зону от железнодорожных путей», - рассказал глава комплекса городского хозяйства.