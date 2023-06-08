Началось благоустройство территории возле ТПУ «Тимирязевская»

«В рамках проекта появится несколько удобных пешеходных маршрутов, в частности от парка «Дубки» к детской школе искусств и ТПУ, организуем зону для тихого отдыха с лавочками и городскими качелями между ТЦ «Тимирязевский» и жилым домом по ул. Яблочкова. Установим энергоэффективные фонари и опоры контрастного освещения на пешеходных переходах, обустроим более 300 парковочных мест, отремонтируем существующие детские площадки и сделаем новые. На финальном этапе высадим зеленые насаждения, чтобы создать буферную зону от железнодорожных путей», - рассказал глава комплекса городского хозяйства.