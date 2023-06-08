Летние читальни в этом году будут работать в восьми московских парках

В 2023 году в восьми столичных парках будут работать летние читальни, сообщила пресс-служба Мосгорпарка.

«Библиотеки под открытым небом будут работать на восьми территориях. Вы сможете взять книги, принимать участие в тематических мастер-классах и лекциях, а также обсуждать литературные произведения в кругу единомышленников», - говорится в сообщении. Отмечается, что читальни откроют в усадьбе «Воронцово», Измайловском и Бабушкинском парках, парке 50-летия Октября, музее-заповеднике «Царицыно», парках «Красная Пресня», «Кузьминки», «Северное Тушино».