Более 200 тысяч кубометров бетона уложили на пяти станциях Троицкой линии метро

На пяти станциях участка завершаются земляные и монолитные работы. Строители приступают к монтажу инженерных систем и отделке пассажирских и служебных зон.

© Станция «Тютчевская»

Более 200 тысяч кубометров бетона уложили при строительстве участка Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Бачуринская». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«Участок Троицкой линии метро протяженностью свыше 13 километров от пересадочной станции “Новаторская” Большой кольцевой линии до расположенной на территории Коммунарки “Бачуринской” стал одним из крупнейших строящихся объектов инфраструктуры Москвы. Здесь уже уложено свыше 200 тысяч кубометров бетона и разработано порядка 1,3 миллиона кубометров грунта», — отметил Андрей Бочкарев.

На участке будет пять станций: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Корниловская». Они уже находятся на высоком уровне готовности: везде почти завершены земляные и монолитные работы, а также обратная засыпка котлованов, началась архитектурная отделка пассажирских и служебных зон, выполняется монтаж инженерных систем. Уже смонтировано около 450 тысяч метров кабеля, свыше 25 тысяч метров трубопроводов и 15 тысяч метров воздуховодов. Как сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, пройдены все 10 тоннелей участка, их общая длина — около 21,5 километра. В строительстве было задействовано девять проходческих щитов.

Сейчас в тоннелях завершаются работы по устройству жесткого основания и верхнего строения пути. «На ряде участков строители укладывают виброматериалы для снижения уровня шума и повышения комфорта жителей районов, по территории которых проходит новая ветка», — сказал Юрий Кравцов.