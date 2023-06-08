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Собянин одобрил проекты строительства пяти объектов в разных районах Москвы

Власти Москвы одобрили проекты строительства пяти объектов в разных районах столицы, в частности, центра подготовки сборных команд России по баскетболу в Новомосковском административном округе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин одобрил проекты строительства пяти объектов в разных районах Москвы
© РИА Новости

«Одобрили проекты строительства пяти разных объектов в Москве. В их числе: центр подготовки сборных команд России по баскетболу в поселении Кокошкино; логистический парк в Молжаниновском районе; детский сад в районе Царицыно; центры инноваций и импортозамещения в поселении Рязановское. Объекты дадут городу больше 500 рабочих мест, а их общая площадь составит 44,6 тыс. кв. м», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что все проекты будут реализованы за счет инвестиций девелоперов в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Инвесторы вкладывают деньги в строительство жилья, социальных объектов, офисных, промышленных и других зданий, а город предоставляет им льготы.

«В результате в разных, в том числе новых, районах города строится необходимая инфраструктура, у местных жителей появляется больше возможностей найти работу недалеко от дома», - подчеркнул Собянин.

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