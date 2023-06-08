Собянин одобрил проекты строительства пяти объектов в разных районах Москвы

«Одобрили проекты строительства пяти разных объектов в Москве. В их числе: центр подготовки сборных команд России по баскетболу в поселении Кокошкино; логистический парк в Молжаниновском районе; детский сад в районе Царицыно; центры инноваций и импортозамещения в поселении Рязановское. Объекты дадут городу больше 500 рабочих мест, а их общая площадь составит 44,6 тыс. кв. м», - говорится в сообщении.