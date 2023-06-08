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Дом с подземной парковкой построят в Басманном районе по программе реновации

В нем будет 103 квартиры с разной планировкой — от одной до пяти комнат.

Дом на 103 квартиры возведут в Басманном районе по реновации
© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Басманном районе построят жилой дом построят по программе реновации. Двухсекционную новостройку с одноуровневой подземной парковкой возведут в Посланникове переулке. Проект здания уже согласован, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Для участников программы реновации обустроят 103 квартиры разной планировки — от одной до пяти комнат. В них выполнят полную внутреннюю отделку, смонтируют розетки и осветительные приборы, установят кухонные мойки и плиты, а также необходимое оборудование в санузлах.

Территорию рядом с домом комплексно благоустроят.

«Запланировали устройство проездов и тротуаров, монтаж системы освещения и оборудование различных площадок, в том числе для детских игр, занятий спортом и отдыха. Помимо этого, выполнят монтаж малых архитектурных форм, разбивку газонов и цветников, высадку зеленых насаждений», — рассказала АннаАнна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.

В России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральный проект «Жилье». Он направлен на увеличение объемов жилищного строительства по всей стране. В Москве жилая застройка развивается в том числе благодаря реализации программы реновации.

Ее утвердили 1 августа 2017 года. В программу включено 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.

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