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Движение трамваев на Чистопрудном бульваре восстановили

Движение трамваев № А, 3 и 39 на Чистопрудном бульваре восстановили. Об этом в среду, 7 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение трамваев на Чистопрудном бульваре восстановили
© Вечерняя Москва

Ранее транспорт задерживался в районе остановки «Метро Чистые пруды».

— Восстановлено движение трамваев на Чистопрудном бульваре, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На время решения затруднений маршруты были временно изменены.

Очевидцы сообщили, что под трамвай на Чистопрудном бульваре попал человек. В районе происшествия перекрыли движение. Пострадавшему оказывали медицинскую помощь.

Во вторник, 6 июня, из-за застрявшего на путях автомобиля задерживались трамваи № 7 и 50. Трудности возникли в районе остановки «Самотечная улица». Также на проспекте Мира задерживались трамваи № 17.

Трамваи № 6, 15, 28, 30 и 31 задерживались утром 24 мая по техническим причинам в районе остановки «Пехотная улица». Вместо них пассажирам предложили воспользоваться автобусами № м1, е30, е30к, т70, 88, 412, 456к, 460, с356. Движение было восстановлено, после чего трамваи продолжили следовать по стандартным маршрутам.

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