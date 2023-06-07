Движение трамваев на Чистопрудном бульваре восстановили

Движение трамваев № А, 3 и 39 на Чистопрудном бульваре восстановили. Об этом в среду, 7 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее транспорт задерживался в районе остановки «Метро Чистые пруды».

— Восстановлено движение трамваев на Чистопрудном бульваре, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На время решения затруднений маршруты были временно изменены.

Очевидцы сообщили, что под трамвай на Чистопрудном бульваре попал человек. В районе происшествия перекрыли движение. Пострадавшему оказывали медицинскую помощь.

Во вторник, 6 июня, из-за застрявшего на путях автомобиля задерживались трамваи № 7 и 50. Трудности возникли в районе остановки «Самотечная улица». Также на проспекте Мира задерживались трамваи № 17.