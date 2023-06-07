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На месте "Горбушкина двора" по программе реновации возведут новостройку в 2024 году

На площадке бывшего "Горбушкина двора" в следующем году будет введен в эксплуатацию жилой дом на 250 квартир по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

На месте "Горбушкина двора" по программе реновации возведут новостройку
© портал мэра и правительства Москвы/Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

"Строительство ведется на улице Барклая, владение 6. Сейчас идут разработка котлована, возведение монолитных конструкций подземной части здания. Новостройка будет состоять из двух односекционных корпусов, объединенных подземной парковкой", – отметил он.

Фасад здания будет сделан из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На нем же установят корзины для кондиционеров. Входную группу новостройки оформят витражным остеклением.

По его словам, на первых этажах дома откроются кафе, магазины, салоны красоты, кружки и секции для детей, спортклубы и многое другое. В вестибюле дома будут размещены колясочная для мам с детьми, кладовые для уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков.

Во дворе возведут детскую и спортивную площадки, места для отдыха жильцов. Территорию рядом с домом благоустроят, на ней высадят деревья, кустарники, цветники и газоны, резюмировал Загрутдинов.

Ранее Загрутдинов сообщал, что в рамках программы реновации на территории бывшего Черкизовского рынка были возведены 2 жилых корпуса, площадь которых составляет 157 тысяч квадратных метров.

Всего в корпусах предусмотрено порядка 540 тысяч квадратных метров жилья, из которых было введено в эксплуатацию 157 тысяч квадратных метров.

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