Выставка детских рисунков открылась на ВДНХ
В столице открылась выставка детских рисунков на ВДНХ в рамках проекта «Маленькие художники о большом городе». Об этом в среду, 7 июня, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Выставка находится перед входом в Музей городского хозяйства столицы. В своем творчестве, юные москвичи показали как они видят свои дома и улицы города.
Кроме того, дети рассказали своим творчеством, как представляют трудовые будни своих родителей, которые работают в городских службах, пишет Telegram-канал столичного хозяйства Москвы.
Ознакомиться с творчеством маленьких художников можно на ВДНХ около павильона №5.
6 июня в Москве стартовала летняя серия мероприятий в рамках детского марафона «Узнаем Москву». На протяжении трех месяцев ребята от семи до 16 лет будут посещать парки и городские площадки, где будут устраивать праздники и мастер-классы. Для участников марафона проводятся творческие и научные мастер-классы по рукоделию, рисованию, физике и химии.