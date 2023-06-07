Выставка детских рисунков открылась на ВДНХ

В столице открылась выставка детских рисунков на ВДНХ в рамках проекта «Маленькие художники о большом городе». Об этом в среду, 7 июня, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Выставка находится перед входом в Музей городского хозяйства столицы. В своем творчестве, юные москвичи показали как они видят свои дома и улицы города.

Кроме того, дети рассказали своим творчеством, как представляют трудовые будни своих родителей, которые работают в городских службах, пишет Telegram-канал столичного хозяйства Москвы.

Ознакомиться с творчеством маленьких художников можно на ВДНХ около павильона №5.