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Названо объединяющее все регионы России место в центре Москвы

Место в центре Москвы, объединяющее сразу все региона России, назвал в интервью «Мосленте» главный садовник парка «Зарядье» Евгений Сапунов. По его словам, в парке представлено 300 видов растений из 89 регионов страны.

Названо объединяющее все регионы России место в центре Москвы
© Мослента

Все эти растения можно увидеть на маршруте по Флорариуму, который составляет 49,5 метра. Так, не покидая Садового кольца, можно совершить путешествие по Калининградской области, Северо-Западному округу, Центральной России, Югу, Приволжью, Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

Ранее сапунов [назвал](https://moslenta.ru/news/city/cvety-dlya-doma-07-06-2023.htm лучшие цветы дл квартиры и дома. Это петуния, сурфиния, клубневая бегония, колеус, бархатцы, цинерарии приморские.

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