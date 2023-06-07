Названо объединяющее все регионы России место в центре Москвы

Место в центре Москвы , объединяющее сразу все региона России , назвал в интервью «Мосленте» главный садовник парка «Зарядье» Евгений Сапунов. По его словам, в парке представлено 300 видов растений из 89 регионов страны.

Все эти растения можно увидеть на маршруте по Флорариуму, который составляет 49,5 метра. Так, не покидая Садового кольца, можно совершить путешествие по Калининградской области, Северо-Западному округу, Центральной России, Югу, Приволжью, Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.