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Синоптик Тишковец назвал сроки прихода жары в Москву

Купальный сезон в столице будет отложен на вторую половину июня. Пока что погода будет «раскачиваться» почти весь месяц. Об этом в среду, 7 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик назвал сроки прихода жары в Москву
© Вечерняя Москва

По его словам, температура воздуха в Москве в среду повысилась до установленной летней климатической нормы после того, как к 16 часам дня 7 июня столбики термометров поднялись до 23,4 градуса с отметкой плюс. Это соответствует климатической норме июля.

— По всей видимости, лето будет раскачиваться почти весь июнь с отложенным на вторую половину месяца купальным сезоном. А настоящая жара придет только в июле, — отметил специалист.

Тишковец рассказал, что в четверг, 8 июня, в столице ожидается теплая и относительно сухая погода. А в пятницу, 9 июня, над городом пройдет атмосферный фронт, который станет причиной гроз и краткосрочных дождей. При этом дневная температура воздуха будет колебаться от 20 до 25 градусов тепла.

К выходным в столице ожидается антициклон, который принесет северный ветер и скандинавскую прохладу. Температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам мая, передает РИА Новости.

На следующей неделе в Москве станет немного теплее, однако к выходным столбики термометров вновь опустятся до 18 градусов выше нуля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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