В Московском зоопарке могут появиться золотые обезьяны из Китая

"К нам поступило несколько предложений от зоопарков в Китае. <...> Сотрудничество идет очень активно. Нам нужны золотые обезьяны. Они в Китае ценятся практически так же, как и панды. В Европе их еще нигде нет, так как их очень сложно заполучить. Мы надеемся, что у нас все получится, <...> и нам обязательно дадут золотых обезьян", - сказала Акулова.