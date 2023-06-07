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В Московском зоопарке могут появиться золотые обезьяны из Китая

Московский зоопарк ведет переговоры с коллегами из Китая по приобретению золотых обезьян. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

В Московском зоопарке могут появиться золотые обезьяны из Китая
© РИА Новости

"К нам поступило несколько предложений от зоопарков в Китае. <...> Сотрудничество идет очень активно. Нам нужны золотые обезьяны. Они в Китае ценятся практически так же, как и панды. В Европе их еще нигде нет, так как их очень сложно заполучить. Мы надеемся, что у нас все получится, <...> и нам обязательно дадут золотых обезьян", - сказала Акулова.

Она добавила, что коллеги из Китая заинтересованы в участии с Московским зоопарком в природоохранных мероприятиях. Для них особенно интересен белый полярный медведь.

"Сейчас они пригласили нас посмотреть на вольеры, так как у нас все достаточно жестко (по стандартам содержания - прим. ТАСС)", - подчеркнула гендиректор.

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