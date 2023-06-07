На крыше многоэтажки на Фрунзенской обнаружили "домик Карлсона"

Жильцы многоэтажки на Фрунзенской набережной в Москве оказались немало удивлены, когда узнали, что на их крыше поселился замечательный сосед. Он построил там настоящий дом с шиферной крышей, стеклопакетами, электричеством, телевидением и другими благами цивилизации. Полноценная дача в центре города, да еще и рядом с квартирой!

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О находке в своем Телеграм-канале рассказал актер Вячеслав Манучаров.

"Не перестаю удивляться наглости некоторых людей. Соседи построили кирпичный дом прямо на крыше. Подвели свет и установили стеклопакеты. Следующим этапом, полагаю, были грядки с картошкой и бассейн. Сейчас в рамках капремонта всю эту красоту, надеюсь, благополучно снесут", - написал он.

Судя по всему, "домик Карлсона", как его окрестили в соцсетях, простоял на крыше не один год. И если бы не капремонт, о его существовании могли бы не узнать до сих пор.

Председатель совета дома объяснил "Газете.Ru", что вилла-самострой представляет собой летний домик - жить полноценно там нельзя, а вот проводить время с удовольствием - вполне.

"Я удивился, был изумлен, в некотором смысле вдохновлен смекалкой и готовностью произвести такие смелые строительные работы на общей крыше нашего дома", - пояснил он.

Как показывает опыт, такие домики обычно строят жильцы верхних этажей, у которых есть доступ на крышу. Так они организуют себе дачу в двух шагах от квартиры.