Реставрация исторического корпуса Горного института МИСиС стартовала в Москве

Специалисты приступили к реставрации фасадов главного корпуса Горного института Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» на Ленинском проспекте. Об этом в среду, 7 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Здание института расположено по адресу Ленинский проспект, дом 6, строение 1. Его построили в 1801–1802 годах в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Алексея Бакарева. Также свою руку к возведению объекта приложили Михаил Быковский и Александр Каминский. Здание носит статус объекта культурного наследия.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина на реконструкцию фасада был выделен грант.

— Специалистам предстоит укрепить кирпичную кладку фасадов и восстановить поврежденные элементы. Мастера отреставрируют цоколь, скульптуры шахтеров над парадным входом, колонны, карнизы и лепной декор. Одновременно идет подготовка к работам в интерьерах, — рассказала Сергунина.

На ВДНХ идет активная реставрация павильона «Советская культура» (бывший Узбекской ССР). Благодаря натурным исследованиям и архивным фотографиям удалось восстановить центральный элемент павильона — белоснежную ротонду.