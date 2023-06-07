$81.25-0.0886.95-0.08

Сергунина: Реставрация исторического корпуса Горного института МИСиС стартовала в Москве

Специалисты приступили к реставрации фасадов главного корпуса Горного института Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» на Ленинском проспекте. Об этом в среду, 7 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Реставрация исторического корпуса Горного института МИСиС стартовала в Москве
© Вечерняя Москва

Здание института расположено по адресу Ленинский проспект, дом 6, строение 1. Его построили в 1801–1802 годах в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Алексея Бакарева. Также свою руку к возведению объекта приложили Михаил Быковский и Александр Каминский. Здание носит статус объекта культурного наследия.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина на реконструкцию фасада был выделен грант.

— Специалистам предстоит укрепить кирпичную кладку фасадов и восстановить поврежденные элементы. Мастера отреставрируют цоколь, скульптуры шахтеров над парадным входом, колонны, карнизы и лепной декор. Одновременно идет подготовка к работам в интерьерах, — рассказала Сергунина.

На ВДНХ идет активная реставрация павильона «Советская культура» (бывший Узбекской ССР). Благодаря натурным исследованиям и архивным фотографиям удалось восстановить центральный элемент павильона — белоснежную ротонду.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице начали реставрацию павильона № 67 «Советская печать» на ВДНХ. В ходе работ специалисты займутся кровлей и фасадами: особое внимание будет уделено деревянному декору, его отреставрируют по отдельно разработанной методике.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители