Около ВДНХ появился дом с "падающей" стеной

В Москве неподалеку от ВДНХ появился дом, который каждый второй прохожий теперь спешит сфотографировать. Причем дом стоит на этом месте многие годы, но вот "падающая" стена у него возникла совсем недавно.

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Мурал с эффектом оптического обмана создали художники студии Evidence. Они изобразили стену дома на Ярославской улице так, что создается впечатление, будто она сейчас рухнет.

Идею подал владелец гостиницы "Золотой колос", которая располагается в здании. Художник Алексей Таракин рассказал газете Metro, что тот много путешествует и выступает фанатом стрит-арта. Художники только поправили эскиз отельера.