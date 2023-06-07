Более 26 тыс. пар поженились в Москве с начала года

"Мы продолжаем наблюдать тренд на красивые даты: в этом году особенно популярны даты с числом 23 - 23.02.2023, 23.03.2023, 23.04.2023. В феврале и марте в эти даты было заключено 400 и 700 браков соответственно. В апреле - 450, и именно в этот день, накануне любимого среди пар праздника Красная горка, мы открыли пятый сезон проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" по регистрации брака в необычных местах столицы. Мы стараемся подстраиваться под пожелания молодоженов и в особо популярные даты открываем больше слотов и разнообразных площадок, чтобы каждая пара могла организовать церемонию своей мечты", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.