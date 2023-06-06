Город предоставил технопарку «Горизонт» льготу по аренде земли
Сэкономленные средства предприятие сможет направлять на свое развитие.
Технопарк «Горизонт» получил от Москвы льготу по аренде земли по ставке 0,01 процента от кадастровой стоимости участка на 10 лет. Благодаря этому предприятие сможет экономить около 12,5 миллиона рублей в год, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве действует широкий спектр мер поддержки предпринимателей. Одна из них — пониженная ставка на аренду земли для организаций со статусом технопарков или промышленных комплексов — 0,01 и 0,3 процента от кадастровой стоимости участков соответственно.
«Город предоставил технопарку “Горизонт” льготу по аренде земельного участка площадью 1,8 гектара на северо-востоке столицы. Теперь технопарк сможет экономить ежегодно 12,5 миллиона рублей и направлять дополнительные средства на свое развитие. Для города это долгосрочные инвестиции в развитие промышленности и науки, благодаря которым появятся новые разработки и продукция», — отметил Владимир Ефимов.
Технопарк расположен на территории бывшего завода «Спецстанок» в Бутырском районе столицы. Сейчас там работают предприятия, специализирующиеся на информационных технологиях.
«Ранее в этом году город также заключил дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка в Зеленограде с фармацевтической компанией “Биннофарм”, которая имеет статус промкомплекса. Это позволило предпринимателю в пять раз снизить арендную плату и экономить около 1,2 миллиона рублей ежегодно. Всего с 2016 года, когда появились эти меры поддержки, льготы предоставлены около 30 промкомплексам и технопаркам для примерно 50 земельных участков», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.
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