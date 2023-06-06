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Город предоставил технопарку «Горизонт» льготу по аренде земли

Сэкономленные средства предприятие сможет направлять на свое развитие.

Город предоставил технопарку «Горизонт» льготу по аренде земли
© М. Денисова. Mos.ru

Технопарк «Горизонт» получил от Москвы льготу по аренде земли по ставке 0,01 процента от кадастровой стоимости участка на 10 лет. Благодаря этому предприятие сможет экономить около 12,5 миллиона рублей в год, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве действует широкий спектр мер поддержки предпринимателей. Одна из них — пониженная ставка на аренду земли для организаций со статусом технопарков или промышленных комплексов — 0,01 и 0,3 процента от кадастровой стоимости участков соответственно.

«Город предоставил технопарку “Горизонт” льготу по аренде земельного участка площадью 1,8 гектара на северо-востоке столицы. Теперь технопарк сможет экономить ежегодно 12,5 миллиона рублей и направлять дополнительные средства на свое развитие. Для города это долгосрочные инвестиции в развитие промышленности и науки, благодаря которым появятся новые разработки и продукция», — отметил Владимир Ефимов.

Технопарк расположен на территории бывшего завода «Спецстанок» в Бутырском районе столицы. Сейчас там работают предприятия, специализирующиеся на информационных технологиях.

«Ранее в этом году город также заключил дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка в Зеленограде с фармацевтической компанией “Биннофарм”, которая имеет статус промкомплекса. Это позволило предпринимателю в пять раз снизить арендную плату и экономить около 1,2 миллиона рублей ежегодно. Всего с 2016 года, когда появились эти меры поддержки, льготы предоставлены около 30 промкомплексам и технопаркам для примерно 50 земельных участков», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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