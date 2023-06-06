Город предоставил технопарку «Горизонт» льготу по аренде земли

«Ранее в этом году город также заключил дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка в Зеленограде с фармацевтической компанией “Биннофарм”, которая имеет статус промкомплекса. Это позволило предпринимателю в пять раз снизить арендную плату и экономить около 1,2 миллиона рублей ежегодно. Всего с 2016 года, когда появились эти меры поддержки, льготы предоставлены около 30 промкомплексам и технопаркам для примерно 50 земельных участков», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.