Врезку новых газопроводов завершили на северо-западе Москвы

Столичные газовики обновили более 2 км газовых сетей низкого давления в районе Волоколамского и Иваньковского шоссе. Работы в местах пересечения транспортных артерий проводились без перекрытия движения и отключения потребителей от подачи газа, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе АО "Мосгаз".

"Реконструкция газопроводов началась в январе 2022 года. За время проведения работ стальные газопроводы были заменены на полиэтиленовые. Они прослужат более 40 лет и обеспечат надежное газоснабжение жилого фонда района Покровское-Стрешнево и ряда социальных и административных учреждений", - сказал гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев, чьи слова приводит пресс-служба.

Выбор бестраншейного метода позволил провести реконструкцию с минимальными разрытиями. Для этого специалисты пробурили пилотную скважину, а затем увеличивали диаметр тоннеля расширителем до нужных размеров.

"Бестраншейные технологии стали неотъемлемой частью городского хозяйства. Благодаря им удается качественно формировать комфортную городскую среду и обеспечивать бесперебойную жизнедеятельность мегаполиса", - отметили с компании.

Так, на пересечениях с автомобильными дорогами, проездами и другими инженерными сооружениями подземные газопроводы принято прокладывать в футлярах. Например, в ходе протяжки газопровода через Волоколамское шоссе сначала производилась протяжка футляра из композитного пластика, а затем самой рабочей трубы.