Участок Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро закроют на ремонт
Участок Серпуховско-Тимирязевской линии московкого метро между станциями «Чеховская» и «Серпуховская» закроют на ремонт 17-18 июня и 24-25 июня, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В эти дни станции «Чеховская» и «Серпуховская» временно станут конечными. В ведомстве пояснили, что это необходимо для ремонта станций «Боровицкая» и «Полянка».
Кроме того, с 17 по 30 июня будет закрыт вестибюль станции «Боровицкая» (выход 7). Сама станция в будние дни будет работать в обычном режиме. Пересадки можно будет совершать на станциях «Библиотека им. Ленина», «Арбатская» и «Александровский сад».
Ранее москвичам предложили выбрать цвет новых линий метро — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской.