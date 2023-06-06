Участок Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро закроют на ремонт

В эти дни станции «Чеховская» и «Серпуховская» временно станут конечными. В ведомстве пояснили, что это необходимо для ремонта станций «Боровицкая» и «Полянка».

Кроме того, с 17 по 30 июня будет закрыт вестибюль станции «Боровицкая» (выход 7). Сама станция в будние дни будет работать в обычном режиме. Пересадки можно будет совершать на станциях «Библиотека им. Ленина», «Арбатская» и «Александровский сад».