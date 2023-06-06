Японские сады из 260 камней появятся на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы появится сад в японском стиле из 260 камней разных пород. Об этом во вторник, 6июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

© Александр Кочубей / Вечерняя Москва

— В строящемся на Сосинской улице жилом комплексе обустроят сады в японском стиле из 260 камней разных пород. Эти композиции станут одной из разновидностей ландшафтов проекта, органично дополнив остальные прогулочные зоны, — рассказал он.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, специалисты оборудовали монокомпозиции из крупных камней для создания эффекта дикой природы в прогулочных. Также в рамках работ делается особый акцент на естественность.