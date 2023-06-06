Японские сады из 260 камней появятся на юго-востоке Москвы

Андрей Бочкарев: Сад из 260 камней появится на юго-востоке Москвы
На юго-востоке столицы появится сад в японском стиле из 260 камней разных пород. Об этом во вторник, 6июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— В строящемся на Сосинской улице жилом комплексе обустроят сады в японском стиле из 260 камней разных пород. Эти композиции станут одной из разновидностей ландшафтов проекта, органично дополнив остальные прогулочные зоны, — рассказал он.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, специалисты оборудовали монокомпозиции из крупных камней для создания эффекта дикой природы в прогулочных. Также в рамках работ делается особый акцент на естественность.
Москвичам рассказали, в каких парках можно полюбоваться фруктовыми деревьями и сиренью. Так, яблони можно увидеть в Воздушных садах музея-заповедника «Царицыно». Также на территории храма весной цветет сакура. Майское цветение фруктовых деревьев можно наблюдать и в парке «Северное Тушино» — на территории Захарковского сада.