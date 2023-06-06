$81.33+0.4587.03-0.07

Андрей Бочкарев: Сад из 260 камней появится на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы появится сад в японском стиле из 260 камней разных пород. Об этом во вторник, 6июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Японские сады из 260 камней появятся на юго-востоке Москвы
© Александр Кочубей / Вечерняя Москва

— В строящемся на Сосинской улице жилом комплексе обустроят сады в японском стиле из 260 камней разных пород. Эти композиции станут одной из разновидностей ландшафтов проекта, органично дополнив остальные прогулочные зоны, — рассказал он.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, специалисты оборудовали монокомпозиции из крупных камней для создания эффекта дикой природы в прогулочных. Также в рамках работ делается особый акцент на естественность.

Москвичам рассказали, в каких парках можно полюбоваться фруктовыми деревьями и сиренью. Так, яблони можно увидеть в Воздушных садах музея-заповедника «Царицыно». Также на территории храма весной цветет сакура. Майское цветение фруктовых деревьев можно наблюдать и в парке «Северное Тушино» — на территории Захарковского сада.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий