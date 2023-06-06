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Победителей фестиваля школьных театров «Живая сцена» наградили в Москве

В столице завершился фестиваль школьных театров «Живая сцена», в нем приняли участие более 13 тыс. школьников и студентов колледжей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Победителей фестиваля школьных театров «Живая сцена» наградили в Москве
© РИА Новости

Отмечается, что награды победителям вручила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ваши преподаватели и наставники вкладывают в вас свою душу, энергию и верят, что вы вырастете настоящими великими актерами. И родители, которые поддерживают вас в вашем выборе. Умение рассказать историю так, чтобы в нее поверили люди, передать чувства и эмоции, прожить роль и заставить человека сопереживать очень сложно. Но у всех, кто выступал на этой сцене, все получилось: и у участников, и у призеров, и - самое главное - у победителей», - приводятся в сообщении слова Раковой.

Участниками фестиваля стали юные артисты из более чем 400 детских и молодежных театров.

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