Победителей фестиваля школьных театров «Живая сцена» наградили в Москве

«Ваши преподаватели и наставники вкладывают в вас свою душу, энергию и верят, что вы вырастете настоящими великими актерами. И родители, которые поддерживают вас в вашем выборе. Умение рассказать историю так, чтобы в нее поверили люди, передать чувства и эмоции, прожить роль и заставить человека сопереживать очень сложно. Но у всех, кто выступал на этой сцене, все получилось: и у участников, и у призеров, и - самое главное - у победителей», - приводятся в сообщении слова Раковой.