Два детеныша кошачьих лемуров появились на свет в Московском зоопарке

"Большую часть времени они еще проводят на спинах матерей. Такой период длится в среднем 5–7 месяцев. <...> Сейчас детеныши питаются молоком матери, однако уже понемногу пробуют взрослую пищу и активно исследуют мир", – говорится в сообщении.