Незаконную пристройку к зданию ликвидировали в Кузьминках
Госинспекция по недвижимости выявила в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) незаконную пристройку, использовавшуюся в коммерческих целях. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.
Объект расположен по адресу: улица Зеленодольская, дом 30, корпус 2. Изначально участок сдавался в аренду под строительство и эксплуатацию здания аптеки и стоматологического кабинета.
— Однако на уровне первого этажа к зданию была возведена пристройка площадью более 47 квадратных метров, в которой велась коммерческая деятельность. Там, в частности, торговали цветами и оптикой. Объект возведен без разрешительной документации, на государственный кадастровый учет не поставлен, право собственности на него не зарегистрировано, — рассказал Бобров.
В данный момент здание возвращено в первозданный вид. Незаконная постройка демонтирована усилиями пользователя.
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