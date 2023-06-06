Незаконную пристройку к зданию ликвидировали в Кузьминках

— Однако на уровне первого этажа к зданию была возведена пристройка площадью более 47 квадратных метров, в которой велась коммерческая деятельность. Там, в частности, торговали цветами и оптикой. Объект возведен без разрешительной документации, на государственный кадастровый учет не поставлен, право собственности на него не зарегистрировано, — рассказал Бобров.