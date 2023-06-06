$81.33+0.4587.03-0.07

Незаконную пристройку к зданию ликвидировали в Кузьминках

Госинспекция по недвижимости выявила в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) незаконную пристройку, использовавшуюся в коммерческих целях. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Незаконную пристройку к зданию ликвидировали в Кузьминках
© Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Объект расположен по адресу: улица Зеленодольская, дом 30, корпус 2. Изначально участок сдавался в аренду под строительство и эксплуатацию здания аптеки и стоматологического кабинета.

— Однако на уровне первого этажа к зданию была возведена пристройка площадью более 47 квадратных метров, в которой велась коммерческая деятельность. Там, в частности, торговали цветами и оптикой. Объект возведен без разрешительной документации, на государственный кадастровый учет не поставлен, право собственности на него не зарегистрировано, — рассказал Бобров.

В данный момент здание возвращено в первозданный вид. Незаконная постройка демонтирована усилиями пользователя.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий