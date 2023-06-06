В Москве жители провели более 5 тыс. собраний собственников в "Электронном доме"

"Все чаще москвичи предпочитают проводить общие собрания собственников помещений (ОСС) не в очной форме, а с помощью платформы "Электронный дом". С начала 2023 года в "Электронном доме" провели уже более 3,5 тыс. ОСС. В данный момент на платформе проходит более 2,5 тыс. собраний собственников, еще почти 2 тыс. собраний ожидают начала голосования. А всего в системе уже прошло более 5 тыс. ОСС за 2,5 года", - сказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.