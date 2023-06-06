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В Москве жители провели более 5 тыс. собраний собственников в "Электронном доме"

Более 5 тыс. общих собраний собственников провели москвичи в "Электронном доме" за 2,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

В Москве жители провели более 5 тыс. собраний собственников в "Электронном доме"
© РИА Новости

"Все чаще москвичи предпочитают проводить общие собрания собственников помещений (ОСС) не в очной форме, а с помощью платформы "Электронный дом". С начала 2023 года в "Электронном доме" провели уже более 3,5 тыс. ОСС. В данный момент на платформе проходит более 2,5 тыс. собраний собственников, еще почти 2 тыс. собраний ожидают начала голосования. А всего в системе уже прошло более 5 тыс. ОСС за 2,5 года", - сказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

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Отмечается, что большинство текущих ОСС касается согласования списка работ по капитальному ремонту в 2025-2026 годах. Среди актуальных тем также выбор совета дома, установка видеонаблюдения, шлагбаумов, организация работы консьержей, выбор управляющей организации.

Инициируют собрания как физические лица - владельцы квартир и представители собственности города, так и управляющие компании - частные и ГБУ "Жилищник" районов Москвы.

Жители могут создать на платформе "Электронный дом" предварительный опрос, чтобы выяснить мнение соседей по повестке предстоящего собрания. Собрать кворум для принятия решений легче благодаря смешанному формату голосования: проголосовать возможно электронно, либо заполнить бумажный бюллетень и передать администратору. А команда "Электронного дома" помогает провести собрание и консультирует пользователей на всех этапах.

"Если подготовка к "бумажным" собраниям обычно длится от одного до полутора месяцев, то при проведении ОСС в "Электронном доме", как показывает практика, подготовка занимает не более недели. А средняя продолжительность ОСС в системе - 30 дней", - уточнили в пресс-службе.

"Электронный дом" - это проект правительства Москвы по управлению многоквартирным домом. Он предназначен для жителей, собственников помещений и управляющих организаций. Платформа позволяет управлять своим домом из любой точки мира, где есть интернет. К "Электронному дому" подключено более 98% многоквартирных домов Москвы.

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