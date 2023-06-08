Жилой комплекс с детсадом и технопарком возведут на севере Москвы

«Строительство нового комплекса, а также крупных инфраструктурных объектов положительно скажется на развитии района Войковский. Кроме того, одним из главных требований к строящимся жилым комплексам, о котором неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин, является обеспеченность жителей необходимой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой. В данном случае все эти условия соблюдены. Кроме того, объектами инфраструктуры смогут пользоваться все москвичи и гости столицы», - добавила Пятова.