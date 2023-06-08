Жилой комплекс с детсадом и технопарком возведут на севере Москвы
Инвестор построит жилой комплекс с детским садом и технопарком на севере Москвы, сообщила пресс-служба комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Инвестор ООО «Тимирязевский парк» построит жилой комплекс и инфраструктурные объекты на севере Москвы. Объекты будут построены по адресу: Старопетровский проезд, вл. 11 (САО)», - говорится в сообщении.
Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба, в настоящее время на земельном участке площадью 5,14 га расположены административно-производственные здания, которые будут снесены. «Суммарная поэтажная площадь комплексной жилой застройки составит свыше 169 тыс. 500 кв. м. Из них жилая застройка составит 112 тыс. кв. м, нежилая - порядка 57 тыс. 500 кв. м. В рамках застройки появятся детский сад на 150 мест и технопарк площадью 23 тыс. 800 кв. м», - пояснила Пятова.
Добавляется, что в рамках проекта планируется также возвести объекты в составе ТПУ «Войковская» и базу ГБУ «Жилищник» общей площадью порядка 33 тыс. 700 кв. м.
«Строительство нового комплекса, а также крупных инфраструктурных объектов положительно скажется на развитии района Войковский. Кроме того, одним из главных требований к строящимся жилым комплексам, о котором неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин, является обеспеченность жителей необходимой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой. В данном случае все эти условия соблюдены. Кроме того, объектами инфраструктуры смогут пользоваться все москвичи и гости столицы», - добавила Пятова.