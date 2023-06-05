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Столица примет фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего» в конце июня

С 24 по 25 июня в Москве пройдет фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего». Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

В Москве пройдет фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего»
© Вечерняя Москва

Всего в рамках фестиваля пройдут 50 мероприятий, главные из которых примет парк «Ходынское поле». Для гостей подготовят шесть спортивных площадок, а также здесь будут около 200 спикеров и лекторов. Они помогут посетителям выбрать жизненный путь.

Программа фестиваля включает в себя открытый чемпионат по прыжкам через резиночку, летний кубок КВН, турнир по космическому баскетболу и многое другое. Также гостей ждут лекции и мастер-классы, посвященные современным технологиям, кибербезопасности и личностному росту.

Фестиваль рассчитан на лиц в возрасте от 14 до 35 лет. Несмотря на это, принять участие в нем смогут все желающие, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, с 6 по 11 июня в Москве пройдет летний фестиваль «Музыка без границ», который объединяет разные виды искусств. Гости смогут посетить концерты, мастер-классы и выставки. Принять участие в мероприятиях можно бесплатно. Открытие фестиваля запланировано на 6 июня, оно состоится в Московском международном доме музыки.

В «Москвариуме» с 8 по 11 июня пройдет ежегодный экологический фестиваль «Горизонт», в программу которого войдут лекции, кинопоказы, мастер-классы и другие мероприятия.

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