Музей транспорта Москвы выставит отреставрированный извозчичий экипаж
Коллекция Музея транспорта Москвы пополнилась отреставрированным извозчичим экипажем с кузовом типа фаэтон. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Подобное транспортное средство использовалось с середины XVIII века до 1940-х годов. Легкие версии экипажей назывались пролетными.
— Специалисты реставрируют и восстанавливают будущие экспонаты и даже создают полноразмерные неходовые макеты важного в истории Москвы транспорта, который уже полностью утрачен. Здесь можно будет увидеть сохранившуюся всего в одном или нескольких экземплярах уникальную технику, — отметил Ликсутов.
В данный момент транспортное средство можно увидеть только на экскурсиях. В дальнейшем планируется передать экипаж в экспозиции в гараже Константина Мельникова, пишет официальный сайт мэра Москвы.
После проведения масштабной реконструкции павильон московского транспорта вновь открыт для посетителей. Экспозиция включает в себя восемь интерактивных секций. В каждой из них гости смогут принять участие в развлечениях, а также сыграть в обучающие игры. Ожидается, что павильон ежегодно будут посещать до 100 тысяч человек.