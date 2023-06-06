Парк Горького провел первый детский фестиваль искусств НЕБО

В выходные в Парке Горького при поддержке Департамента культуры Москвы впервые состоялся масштабный детский фестиваль искусств НЕБО. Об этом «Мосленте» рассказали организаторы мероприятия.
Фестиваль объединил театр и цирк, науку и искусство, музыку и танец, и привлек самую разную аудиторию — более 72 тысяч человек. На нем выступили более 400 артистов.
Дети участвовали в мастер-классах по созданию шумовых инструментов и тестировали их звучание в оркестре. Кроме того, маленькие посетители вместе с художниками и авторами книг учились рассказывать рисованные истории о городах и их жителях, а также обучались сценическому движению вместе с участниками музыкальных шоу.
Посетители приняли участие в воркшопах от Московского музея современного искусства, посвященных будущим профессиям, узнали о физике света и звука, познакомились с основами программирования. Дети изучили основы электронной музыки и создавали первые треки, а также элементы будущих мультфильмов на мастер-классах по анимации.
Маленьким посетителям и их родителям в течение двух дней показывали импровизации от московского независимого театра «Трикстер и цирковые представления от «Антикварного цирка».
Это мультижанровый фестиваль, и его задача в том, чтобы дети не только через искусство, но и через науку, спорт и образование постигали все разнообразие мира. Организаторами НЕБА были освоены 7 площадок Парка Горького, на которых за два дня прошло более 70 событий. Только вдумайтесь — Театр и цирк, наука и искусство, музыка и танец, а еще прибавьте к этому активности, в которых могли участвовать сами дети, и вы поймете, насколько масштабным стал этот фестиваль. Я очень рад, что он заинтересовал большое количество москвичей и гостей столицы. И мне особенно приятно, что за последние годы Парк Горького в соответствии с названием стал настоящим парком культуры. Евгений Миронов Народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций
Ранее москвичей пригласили провести уик-энд на фестивале «Дикая мята».