Парк Горького провел первый детский фестиваль искусств НЕБО

Дети участвовали в мастер-классах по созданию шумовых инструментов и тестировали их звучание в оркестре. Кроме того, маленькие посетители вместе с художниками и авторами книг учились рассказывать рисованные истории о городах и их жителях, а также обучались сценическому движению вместе с участниками музыкальных шоу.

Это мультижанровый фестиваль, и его задача в том, чтобы дети не только через искусство, но и через науку, спорт и образование постигали все разнообразие мира. Организаторами НЕБА были освоены 7 площадок Парка Горького, на которых за два дня прошло более 70 событий. Только вдумайтесь — Театр и цирк, наука и искусство, музыка и танец, а еще прибавьте к этому активности, в которых могли участвовать сами дети, и вы поймете, насколько масштабным стал этот фестиваль. Я очень рад, что он заинтересовал большое количество москвичей и гостей столицы. И мне особенно приятно, что за последние годы Парк Горького в соответствии с названием стал настоящим парком культуры. Евгений Миронов Народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций